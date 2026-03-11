Sempre più persone scelgono di allestire una piccola palestra domestica, sfruttando spazi ridotti e attrezzature essenziali. Sul mercato si trovano diversi prodotti pensati per l’home gym, dai pesi liberi ai tapis roulant, che permettono di creare un ambiente adatto all’allenamento senza uscire di casa. La tendenza si conferma con un incremento di acquisti e di contenuti dedicati al fitness domestico.

CHE L’IMMAGINARIO fitness continui a far capolino a cadenza regolare sulle passerelle è ormai un dato di fatto. Lo confermano le partnership di Valentino con Vans e di Miu Miu con New Balance, per non dire dell’ultima collezione Balenciaga di Pierpaolo Piccioli. Che mescola sartorialità e sportswear in collaborazione con Nba. Oggi, però, nel mare magnum dei trend, si fa strada un desiderio più intimo: ritagliarsi una palestra a casa. Uno spazio da dedicare al movimento, con la guida di un personal trainer che dispensi a domicilio lezioni one-to-one. Palestra a casa: cosa serve?. Foto IPA A intercettare questa esigenza è Fabio Mingirulli, fondatore di ilpersonaltraineracasatua. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Home gym: come costruire una mini palestra a casa?

Articoli correlati

Brain Gym: il cervello va in palestra e riscopre velocità e concentrazioneLa Brain Gym unisce movimento e compiti cognitivi in un training a doppio compito.

Leggi anche: Foggia, al via il crowdfunding per costruire una 'Casa Rifugio' per la colonia felina degli Ospedali Riuniti

UN HOME GYM COMPLETA A 3000€ CONVIENE

Tutti gli aggiornamenti su Home gym come costruire una mini...

Argomenti discussi: Come costruire una buona base di forza in 4 settimane; Pedane Vibranti 2025: le migliori da comprare.