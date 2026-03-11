Hoepli il via vai di clienti che comprano libri come gesto di sostegno ai lavoratori a rischio

A Milano, la libreria Hoepli e casa editrice in liquidazione ha visto un continuo afflusso di clienti che acquistano libri come gesto di solidarietà verso i lavoratori a rischio. La protesta davanti al negozio si è intensificata, con molte persone che desiderano mostrare il proprio sostegno in un momento di difficoltà per l’attività. La scena si è ripetuta nel corso della giornata, attirando l’attenzione di passanti e media.

Milano, 11 marzo 2926 – A Milano non si ferma la protesta alla libreria Hoepli. Ieri la notizia choc: la libreria e casa editrice in liquidazione. Così, a pochi passi dal Duomo, tra le vetrine colme di manuali tecnici, dizionari e testi universitari che per generazioni hanno accompagnato i milanesi, stanno calando i titoli di coda su una storia lunga 156 anni. Questa mattina sulla vetrina della storica sede sono svettavano alcuni cartelloni: "Lavoratori e lavoratrici non si liquidano", "Hoepli spa Difendiamo il nostro posto di lavoro e il patrimonio culturale" ma anche "Hoepli spa patrimonio di Milano!" e "Lavoratori e lavoratrici in stato d'agitazione per il diritto al lavoro e contro le prospettive di liquidazione".