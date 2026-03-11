Sony e Arrowhead Game Studios hanno annunciato ufficialmente Helldivers 2, un nuovo titolo di guerra ambientato in stile WWI chiamato “Divisione di Trincea”. Il gioco sarà disponibile dal prossimo anno e si concentra su combattimenti in prima persona con un’attenzione particolare alle dinamiche di guerra di trincea. La data di uscita è stata comunicata e i dettagli sul gameplay sono stati illustrati durante l’annuncio.

Sony e Arrowhead Game Studios hanno presentato ufficialmente un nuovo Titolo di Guerra premium per Helldivers 2, chiamato “ Divisione di Trincea ”, che introduce un set di contenuti ispirati alle atmosfere della Prima Guerra Mondiale, pur restando ambientato nell’universo futuristico e satirico del gioco. Il nuovo Warbond è stato mostrato attraverso un trailer che evidenzia l’approccio estetico e tematico del pacchetto: combattimenti nelle trincee, armi pesanti e strumenti che richiamano la brutalità dei conflitti del primo Novecento. L’idea alla base di questo aggiornamento è ricreare il concetto di guerra di trincea tipico della Grande Guerra, adattandolo però al contesto fantascientifico di Helldivers 2 e al tono volutamente esagerato e ironico della serie. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Helldivers 2, Sony presenta il nuovo Titolo di Guerra “Divisione di Trincea” in stile WWI e svela la data di uscita

