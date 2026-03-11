Hamilton la Cina è vicina | un anno fa a Shangai l' unica sua gioia in Ferrari e ora

Un anno fa, a Shanghai, Lewis Hamilton ottenne la sua unica vittoria con la Ferrari durante una gara di Sprint. Ora, a dodici mesi di distanza, il pilota britannico si prepara a tornare in Cina con l'obiettivo di replicare quella prestazione, grazie ai miglioramenti tecnici della sua vettura e alla competitività ritrovata. La corsa si avvicina e l’attesa cresce tra i tifosi.

"Grande lavoro, mega job Lewis!”. È stato sicuramente il momento sportivo più emozionante di Lewis Hamilton edizione 2025 e accadeva un anno fa: il sette volte iridato, alla prima stagione da ferrarista, vinceva la Sprint di Shanghai facendo emozionare i tifosi di mezzo mondo. “È quello che sognavo quando ho firmato” dirà poi ai giornalisti. Il sogno si è però interrotto proprio lì. Ne è seguita una stagione amara: zero podi in gara, sesta posizione nel mondiale, confronto diretto con Charles Leclerc perso. Nel fine settimana la F1 torna in pista ancora in Cina, ancora in un weekend Sprint, e il mondo sembra cambiato. Le monoposto sono state rivoluzionate dal punto di vista tecnico, ma la Ferrari sembra finalmente in grado di competere per le prime posizioni, come ha dimostrato il GP d’Australia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

