Ha l’Alzheimer chiede il rimborso della retta da 2.670 euro al mese | il tribunale dice no

Un tribunale di Ancona ha respinto la richiesta di un rimborso della retta mensile di 2.670 euro avanzata da una persona che si occupa di una malata di Alzheimer. La richiesta riguardava il pagamento delle spese per l’assistenza in una struttura protetta. La vicenda riguarda la gestione dei costi di assistenza per pazienti affetti da questa malattia.

Ancona, 11 marzo 2026 – Una retta da 2.670 euro al mese per assistere una malata di Alzheimer in una struttura protetta. La famiglia chiede che a pagare sia il Servizio sanitario nazionale. Ma il tribunale respinge la richiesta: il conto resta ai familiari. La decisione arriva dal Tribunale civile di Ancona che ha respinto la richiesta presentata dall’amministratrice di sostegno di una donna affetta da morbo di Alzheimer e ricoverata in una residenza protetta di Ancona. L’obiettivo era ottenere il rimborso delle rette versate, sostenendo che le prestazioni ricevute avessero natura sanitaria e quindi dovessero essere coperte dal sistema pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

