Gutierrez | Col Torino grande partita devo adattarmi meglio al gioco italiano

Miguel Gutierrez, esterno del Napoli, ha parlato a Radio CRC riguardo alla sua esperienza in Italia. Ha commentato la sua prestazione contro il Torino, sottolineando la necessità di adattarsi meglio al modo di giocare italiano. Il giocatore spagnolo ha condiviso le sue impressioni sulla nuova avventura nel campionato italiano, evidenziando l’impegno nel migliorare le sue prestazioni.

Miguel Gutierrez, esterno partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC sulla sua nuova avventura all'ombra del Vesuvio. «Contro il Torino abbiamo fatto una bella partita, riuscendo a portare a casa i tre punti e di questo dobbiamo essere orgogliosi. Clean sheet? La cosa più importante è vincere, anche se ovviamente riuscire a vincere senza subire gol è meglio. L'elastico su Vlasic? Sono cose che succedono nel corso di una gara, non ci lavoro specificatamente in allenamento, però so farlo da un punto di vista tecnico. In allenamento ci concentriamo sul preparare la partita. Riavere con noi giocatori come De Bruyne e Anguissa è molto importante, perché sono grandi calciatori.

