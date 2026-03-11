Guerre spaziali tra Parigi e Berlino Il patto Airbus-Rheinmetall che agita l’Europa

Due grandi aziende europee nel settore della difesa e dell'industria spaziale hanno stretto un accordo che coinvolge sistemi di comunicazione satellitare. La partnership tra Airbus e Rheinmetall riguarda lo sviluppo di tecnologie per il settore spaziale e militare, suscitando preoccupazioni tra i paesi europei. L’intesa ha attirato l’attenzione pubblica e politica, alimentando discussioni sulle strategie di autonomia e sicurezza in Europa.

"Una Santa Alleanza nella Difesa per lo Starlink tedesco", questo il titolo di un allarmato editoriale apparso sul quotidiano economico francese Les Echos, che fa riferimento al recente accordo industriale tra le aziende Airbus, Rheinmetall e OHB per presentare al ministero della Difesa di Berlino un'unica offerta congiunta per la realizzazione di una nuova costellazione satellitare per la Bundeswehr. Le forze armate tedesche pianificano di spendere 35 miliardi di euro da qui al 2030 per sistemi spaziali militari e la rete satellitare in questione – provvisoriamente denominata "Wächter" (Guardiano) – è uno dei progetti previsti.