Guerre e crisi economiche fonte di ansia e stress? La natura restituisce stabilità Cos’è la biofilia e cosa promuove

Le guerre in Ucraina e Iran, insieme alle tensioni economiche e geopolitiche, stanno provocando un aumento di ansia e stress tra le persone, soprattutto tra i più giovani. Recenti studi evidenziano come queste crisi influenzino il benessere psicologico, generando preoccupazioni quotidiane e difficoltà emotive. La ricerca si concentra su come la natura possa offrire un senso di stabilità e conforto in momenti di crisi.

I fronti di guerra, dall'Ucraina all'Iran, con la conseguente instabilità economica e geopolitica, stanno contribuendo a un aumento significativo delle problematiche psicologiche nella popolazione, in particolare tra le giovani generazioni. Ansia, depressione, stress cronico e nuove forme di disagio legate alla percezione della crisi ambientale stanno emergendo come una delle principali sfide sanitarie e sociali del nostro tempo. Secondo l'Accademia italiana di biofilia (Aib), "il principio della biofilia – il legame innato tra esseri umani e natura descritto dal biologo Edward O. Wilson – rappresenta oggi una delle chiavi più promettenti per affrontare la crescente crisi psicologica contemporanea.

