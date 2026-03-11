Guerra no ma vigili | Meloni e le accise mobili per i

La Presidente del Consiglio ha affermato al Senato che l’Italia non vuole entrare in guerra, ma continuerà a monitorare attentamente le minacce nucleari provenienti dai regimi teocratici. Ha inoltre sottolineato che il governo manterrà alta la vigilanza senza prevedere interventi militari diretti. La dichiarazione è arrivata in un contesto di discussione sulle misure di sicurezza e le accise mobili.

La Presidente del Consiglio ha ribadito al Senato che l’Italia non intende entrare in conflitto bellico, pur mantenendo alta la vigilanza sulla minaccia nucleare dei regimi teocratici. Parallelamente, il Governo valuta l’attivazione delle accise mobili sui carburanti per contrastare eventuali rincari stabili dei prezzi energetici. Intervento avvenuto mercoledì 11 marzo 2026, nel corso della comunicazione sul prossimo Consiglio Ue e sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. La premier ha specificato che non sono pervenute richieste di utilizzo delle basi militari italiane per altre attività, ma ha chiarito che la competenza decisionale spetterebbe al Parlamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

