Guerra | la fregata Martinengo partita da Taranto arrivata a Cipro A bordo 160 militari compito di protezione della base cipriota

La fregata Martinengo, parte della Marina Militare italiana con base a Taranto, è arrivata a Cipro dopo aver navigato per cinque giorni. A bordo ci sono 160 militari incaricati di proteggere la base cipriota. La nave è partita da Taranto e ha raggiunto il porto cipriota nel pomeriggio. La foto allegata è tratta dalla Marina Militare.

La foto è tratta dalla Marina Militare. La nave Martinengo, fregata della nostra Marina con base a Taranto, è arrivata nel pomeriggio a Cipro dopo cinque giorni di navigazione. A bordo 160 militari. Il compito è di partecipare alla protezione della base militare cipriota, in parti dopo un attacco esplosivo iraniano risalente ai giorni scorsi.