Guerra Iran Meloni e le basi | cosa fa l’Italia

Il governo italiano ha confermato che le basi militari presenti nel paese, utilizzate dagli Stati Uniti, sono state concesse in virtù di accordi firmati nel 1954 e successivamente aggiornati nel tempo. Questi accordi sono stati mantenuti e modificati da governi di diversi orientamenti politici. La presenza militare in Italia, quindi, si basa su un lungo patrimonio di intese ufficiali.

"Le basi concesse agli Usa in Italia dipendendo da accordi che risalgono al 1954 e sono sempre stati aggiornati, da governi di ogni colore. Nel caso in cui dovessero giungere richieste per altre attività "spetterebbe sempre al governo" prendere una decisione "ma ribadisco la decisione in quel caso" sarebbe affidata" al Parlamento. Così la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla guerra in Iran. Ma "ribadisco anche allo stesso modo che a oggi non è pervenuta alcuna richiesta", ha affermato subito dopo aggiungendo: "Noi non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra". "Le basi concesse agli americani in Italia dipendono da accordi che risalgono al 1954 e che sono stati sempre aggiornati, da governi di ogni colore.

