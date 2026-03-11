Una nave della Marina militare italiana, la fregata Martinengo, si trova a Cipro con oltre 160 militari a bordo. La presenza della nave è finalizzata a rafforzare la difesa dell’isola nel contesto della situazione di tensione in Iran. La fregata ha raggiunto il porto cipriota ed è attualmente in attività nelle acque vicine. Nessun altro dettaglio sui movimenti o sulle operazioni in corso.

La fregata missilistica Federico Martinengo, la nave della Marina militare italiana partita dal porto di Taranto venerdì 6 marzo, è giunta nell’area di Cipro, per la difesa dell’isola del Mar Mediterraneo nell’ambito di un assetto in coordinamento tra Italia, Spagna, Francia e Olanda legato alla guerra in Iran. L’imbarcazione ha a bordo oltre 160 militari italiani. La fregata Federico Martinengo è arrivata a Cipro Qual è la posizione dell'Italia sulla guerra in Iran La guerra in Iran e l'allarme sicurezza in Italia La fregata Federico Martinengo è arrivata a Cipro La fregata Federico Martinengo della Marina militare italiana è partita dal porto di Taranto nella giornata di venerdì 6 marzo per un’operazione di difesa dell’isola di Cipro che vede coinvolti, oltre all’Italia, anche Francia, Olanda e Spagna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra Iran, la nave della Marina militare a Cipro per difendere l'isola: sulla fregata oltre 160 militari

Articoli correlati

Guerra in Iran, oltre 160 militari italiani sulla fregata missilistica in difesa di CiproUn equipaggio di oltre 160 uomini della Marina militare italiana è pronto a dirigersi verso Cipro a bordo della fregata missilistica Federico...

Meloni manda una nave da guerra a difendere Cipro dall’Iran e dice sì al coordinamento militare con leader UeGiorgia Meloni ha partecipato a una chiamata con Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron.

Altri aggiornamenti su Guerra Iran

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Iran: Mojtaba Khamenei ferito ma salvo. Droni su obiettivi Usa. LIVE; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra.

Iran, la guerra in diretta: Teheran minaccia Usa e Israele: Siamo solo all’inizio, fregata missilistica italiana a CiproLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: proseguono senza sosta i bombardamenti su Teheran e Beirut, in Iran sarebbero stati ... fanpage.it

Medio oriente, «Khamenei Jr ferito ma sta bene». Colpite tre navi nello stretto di Hormuz. Erdogan: «Fermare guerra prima che travolga intera regione»Sarebbe in un luogo sicuro ora Mojtaba Khamenei, ferito a una gamba. Missili intercettati nella notte anche a Doha, mentre un nave container è stata colpita al largo degli Emirati. Intanto a Teheran o ... editorialedomani.it

Fanpage.it. . “Italia non andrà in guerra. Condanno la strage delle bambine a Minab e siamo solidali con i familiari” Meloni al Senato sulla crisi in Iran - facebook.com facebook

Guerra #Iran: #petrolio alle stelle e timori globali. Quali saranno i prossimi scenari Torna la finestra sull'attualità di @siamonoitv2000: oggi #9marzo alle 15.15 l'analisi di Gregory Alegi, docente di storia e politica Usa @UniLUISS. x.com