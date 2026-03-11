Il prezzo dei voli tra Milano e Sydney ha raggiunto circa 17.000 euro a causa della guerra in Medio Oriente. Questa cifra riflette l’aumento dei costi di trasporto dovuto alla situazione nel Medio Oriente. I passeggeri devono affrontare tariffe molto più alte rispetto ai prezzi usuali per questa tratta. La crisi ha così influenzato direttamente il costo dei biglietti aerei tra le due città.

Il costo del conflitto in Medio Oriente si traduce direttamente nel prezzo dei biglietti aerei, con la tratta Milano-Sydney che sfiora i 17.000 euro. Le interruzioni delle rotte e l’aumento del carburante hanno già portato alla cancellazione di oltre 43.000 voli, costringendo le compagnie a rivedere i propri listini tariffari. La situazione economica globale è strettamente legata alle dinamiche belliche, dove il petrolio gioca un ruolo determinante sui mercati finanziari. Mentre alcune analisi prevedono possibili ribassi del 5-10% sui titoli legati all’energia, l’inflazione continua a pesare sui titoli di Stato e sulle buste paga dei lavoratori italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra in Medio Oriente: Milano-Sydney a 17.000 euro

