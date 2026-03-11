In Medio Oriente, l’Iran ha lanciato missili contro basi militari statunitensi, segnando il dodicesimo giorno di combattimenti nella regione. Gli attacchi rappresentano una nuova escalation nel conflitto in corso. Le forze militari coinvolte sono state coinvolte in azioni di rappresaglia e difesa. La situazione si mantiene tesa con continui scambi di attacchi tra le parti.

Il conflitto in Medio Oriente entra nel dodicesimo giorno di combattimenti con una nuova escalation militare. L'Iran ha lanciato una serie di attacchi missilistici contro diverse basi militari statunitensi presenti nella regione, secondo quanto dichiarato dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. L'operazione sarebbe stata condotta contro tre installazioni strategiche degli Stati Uniti: la base di Al Udeid in Qatar, Camp Arifjan in Kuwait e la base di Harir in Iraq. La dichiarazione delle Guardie della Rivoluzione. L'annuncio dell'operazione è stato diffuso tramite un messaggio pubblicato su X dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, successivamente ripreso anche da Isna, agenzia di stampa statale iraniana, e citato da diversi media internazionali.

Guerra in Medio Oriente, l'Iran lancia missili contro basi militari statunitensi

