Guerra in Iran l' allarme dei panifici | Il prezzo di una pagnotta potrebbe superare soglie critiche

I panifici italiani lanciano l'allarme sul possibile aumento dei prezzi del pane, evidenziando come la situazione internazionale possa far salire il costo di una pagnotta oltre soglie considerate critiche per le famiglie. La guerra in Iran ha contribuito a creare preoccupazioni sul rincaro dei prezzi dei prodotti alimentari di prima necessità, tra cui il pane.

Il prezzo di una pagnotta potrebbe superare soglie critiche per le famiglie italiane, a causa della drammatica situazione internazionale. È questo il timore dei panificatori, la cui voce è stata diffusa dall'Associazione fornai Milano. Mentre il costo del grano è influenzato dai mercati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

