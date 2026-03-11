Guerra in Iran e turismo affitti brevi ancora stabili ma agenti di viaggio chiedono voucher

A seguito della guerra in Iran, il settore del turismo italiano ha subito alcune turbolenze, mentre gli affitti brevi sono rimasti sostanzialmente stabili. L’Associazione Italiana Agenti di Viaggio ha scritto al Ministro del Turismo, chiedendo il ripristino dei voucher, strumenti che potrebbero aiutare gli operatori a evitare difficoltà finanziarie. La richiesta si inserisce in un quadro di incertezza per il mercato turistico.

Turbolenze nel turismo a seguito della guerra in Iran. L’Associazione Italiana Agenti di Viaggio (AIAV) - ha scritto oggi al Ministro del Turismo Daniela Santanché per chiedere che sia ripristinato lo strumento dei voucher allo scopo di scongiurare il rischio di crisi finanziaria degli operatori. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Come cambia il turismo a Milano: stabili gli alberghi tradizionali ma c’è il boom degli alloggi breviMilano – Meno alberghi tradizionali, molti più alloggi per soggiorni brevi e una ristorazione che - tra luci e ombre - continua a reggere l’urto dei...

Turismo, cresciute del 42% in 5 anni le imprese di affitti brevi: a Napoli + 98,1%Meno alberghi tradizionali, molti più alloggi per soggiorni brevi e una ristorazione che, tra luci e ombre, continua a reggere l’urto dei cambiamenti.

Una selezione di notizie su Guerra in Iran e turismo affitti brevi...

Temi più discussi: Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran; Guerra in Iran, le conseguenze per l’Italia: energia, commercio e il fantasma di Hormuz; Hormuz, guerra in Iran e rischio di stagflazione in Europa; Perché la guerra in Iran può essere un problema economico per l’Italia.

Guerra in Iran: ecco perché attaccare gli Emirati è stato un grande errore tattico da parte di TeheranColpendo i Paesi del Golfo, l’Iran sciita ha rafforzato il legame tra Occidente e mondo sunnita. E si ritrova sempre più isolato ... vanityfair.it

Teheran: «Mojtaba Khamenei ferito ma sta bene». Colpite tre navi nello stretto di Hormuz. Erdogan: «Bisogna fermare la guerra prima che travolga l’intera regione»Sarebbe in un luogo sicuro ora Mojtaba Khamenei, ferito a una gamba. Missili intercettati nella notte anche a Doha, mentre un nave container è stata colpita al largo degli Emirati. Intanto a Teheran s ... editorialedomani.it

Con la guerra su il gasolio. E rincara anche il pesce x.com

Guerra Iran, il governo valuta nuove misure per fronteggiare il prezzo dell'energia - facebook.com facebook