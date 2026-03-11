La presidente del Consiglio ha partecipato questa mattina a un intervento al Senato, dove ha affermato che l’Italia non è coinvolta nel conflitto in Medio Oriente e non ha intenzione di entrare in guerra. Ha anche annunciato che, per contrastare la speculazione sulla benzina, verranno introdotte nuove tasse su chi ne trae profitto. La discussione si è concentrata sugli sviluppi della crisi e sui prossimi appuntamenti europei.

L’Italia non è in guerra e non intende entrarci. Lo ha detto chiaramente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo questa mattina al Senato sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente, in vista del Consiglio Europeo del 19 e 20 marzo. Al centro del discorso anche il caro carburante: il governo sta valutando l’attivazione delle cosiddette “accise mobili” e ha lanciato un avvertimento preciso a chi pensasse di speculare sull’emergenza. Meloni ha detto: “ Viviamo in un mondo che ci costringe a scegliere tra cattive opzioni, sarebbe «più facile rispondere con slogan e frasi fatte, alimentando la paura dei cittadini, ma sarebbe meno responsabile e più pericoloso “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Guerra e benzina, Giorgia Meloni al Senato: “L’Italia resta fuori, ora tasseremo chi specula”

Articoli correlati

Leggi anche: «Tasseremo chi specula su benzina e bollette»

Meloni in Senato: «Non vogliamo entrare in guerra, più tasse per chi specula sui carburanti»Il governo italiano non è complice di decisioni altrui, ha detto la premier durante le comunicazioni sulla crisi in Medio Oriente.

Una selezione di notizie su Giorgia Meloni

Temi più discussi: Caro benzina, Meloni apre a opposizioni: Valutiamo attivazione meccanismo accise mobili; Meloni: valutiamo l'introduzione delle accise mobili per frenare i prezzi della benzina; Meloni: Non siamo parte del conflitto in Iran. E rassicura: Combatteremo la speculazione su benzina e gas; Guerra in Medio Oriente, la premier Giorgia Meloni: L’Italia non intende diventare parte del conflitto.

Meloni: «L'Italia non vuole entrare in guerra. L'intervento in Iran fuori dal diritto internazionale. Più tasse a chi specula su carburanti»Per varare le misure contro l'impennata dei prezzi dei carburanti, il governo attenderà di capire nei prossimi giorni l'evoluzione del conflitto in Iran. Intanto una ... ilmessaggero.it

Meloni: crisi Iran complessa, non complici della guerra decisa da altri | Energia, tasse per chi speculaIl video discorso di Giorgia Meloni sulla guerra in Iran: le comunicazioni a Senato e Camera, tutti gli scenari e la posizione dell'Italia CRISI TRA LE PIÙ COMPLESSE NELI ULTIMI DECENNI: LA ... ilsussidiario.net

Tg2. . Le comunicazioni di #GiorgiaMeloni al #Senato. "Crisi complessa non entreremo in guerra", poi sugli effetti economici, "più tasse per chi specula sui carburanti". Al #Tg2Rai ore 13,00 #11marzo - facebook.com facebook

La premier Giorgia Meloni alla Camera per riferire sulla guerra in Iran prima del Consiglio europeo si sofferma sul già contestato possibile uso di basi militari Usa nel nostro territorio: "Ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta in questo senso. Ma ribadisco che x.com