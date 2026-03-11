Guastalla | e-bike sanzionata e ricercato arrestato

A Guastalla, nella provincia di Reggio Emilia, la Polizia Stradale ha controllato un’e-bike e ha sanzionato il suo conducente. Durante le verifiche, è stato anche individuato e arrestato un uomo ricercato. Le forze dell’ordine hanno condotto operazioni di controllo nel territorio, portando a questi due risultati. Le attività si sono svolte nel corso di un intervento di routine.

Nel territorio di Guastalla, nella provincia di Reggio Emilia, le attività ispettive della Polizia Stradale hanno portato a due esiti distinti ma collegati dalla stessa azione di controllo. Un veicolo elettrico, coinvolto in uno scontro con un'auto in via Fratelli Cervi, è stato riclassificato come ciclomotore per aver superato i limiti di velocità e sicurezza, mentre un uomo di 65 anni è stato arrestato lungo la statale 468 dopo essere scappato da un controllo su un'officina mobile abusiva. L'uomo era ricercato dalla Procura di Bari per una condanna definitiva di sei anni e otto mesi relativa al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.