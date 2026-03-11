Guardia medica l' attacco | Con la petizione il sindaco vuole salvare la faccia

La chiusura della guardia medica di Mandello del Lario, prevista per il 23 marzo, ha suscitato forti polemiche. Un gruppo di cittadini ha lanciato una petizione contro questa decisione, mentre il sindaco ha dichiarato di volerla salvare, accusato di voler solo mantenere l’immagine pubblica. La vicenda ha acceso un acceso dibattito tra residenti e amministratori locali.

La chiusura della guardia medica di Mandello del Lario, prevista dal 23 marzo, evidenzia un comportamento politico sconcertante e che indigna.Il gruppo di maggioranza Il Paese di Tutti, che governa il Comune ed esprime il sindaco, ha lanciato in questi giorni una petizione per "salvare" il.