Charithra Chandran, nota per il suo ruolo in Bridgerton, ha commentato le critiche dei fan di One Piece riguardo al casting, in particolare sulla rappresentazione di Nefertari Vivi. La attrice ha risposto alle lamentele, ribadendo la sua posizione senza lasciarsi intimidire. Le discussioni sui social si sono intensificate dopo le sue dichiarazioni, attirando l’attenzione del pubblico e dei media.

La star di Bridgerton ha risposto per le rime ai fan che si lamentavano della scarsa aderenza all'originale Nefertari Vivi del manga e dell'anime. La seconda stagione di One Piece è disponibile su Netflix da ieri. Uno dei motivi di disputa tra i fan è l'aderenza dell'attrice Charithra Chandran, una delle new entry dei nuovi episodi nei panni di Miss WednesdayNefertari Vivi, alla Vivi del manga e dell'anime. La risposta di Chandran agli haters, però, non si è fatta attendere. Perché i fan hanno criticato il casting di Miss Wednesday? A quasi trent'anni, Charithra Chandran è già apparsa in numerose produzioni di primo piano, da Alex Cross a Bridgerton, prima di approdare nel cast di One Piece nei panni dell'iconica Miss WednesdayNefertari Vivi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Guardatevi l'anime": Charithra Chandran gela i fan di One Piece dopo le critiche al casting

