Guardalà rivela su Vlahovic | Ci aspettiamo che venga convocato per la partita di Udine Chiaramente non potrà fare questo 

Giovanni Guardalà ha scaldato i motori su Dusan Vlahovic, in merito alla sua possibile convocazione per il match di Udine. Le sue parole. Giovanni Guardalà ha parlato a Sky Sport di Dusan Vlahovic e della sua possibile convocazione per Udinese Juve. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SU VLAHOVIC – «Ultimo goal in campionato di Vlahovic in quella partita con Brambilla in panchina era stato appena esonerato Tudor, ma già insomma aleggiava Spalletti. Vlahovic sta sicuramente meglio, ce lo aspettiamo in gruppo per tutta questa settimana e ci aspettiamo che venga convocato per la partita di Udine» SULLA SUA TITOLARITA’ – «Quindi da quell’andata a questo ritorno, lì l’ultimo goal qui la prima presenza, vedremo perché chiaramente non potrà partire titolare dopo 22 partite saltate» . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

