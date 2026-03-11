La Giunta comunale di Milano ha approvato il Piano attuativo “Scalo Greco-Breda”, che riguarda la riqualificazione dell’area dell’ex scalo ferroviario. Il progetto, intitolato “L’Innesto”, è stato scelto come vincitore del Bando Reinventing Cities 2019. La decisione riguarda la trasformazione dell’area e fa parte di un piano più ampio di riqualificazione urbana.

Milano, 11 marzo 2026 – Approvato dalla Giunta comunale il Piano attuativo “Scalo Greco-Breda”, che sviluppa il progetto “L’Innesto”, vincitore del Bando Reinventing Cities 2019. Sorgerà un nuovo quartiere carbon neutral di social housing, mentre oltre il 60% della superficie complessiva sarà destinato a verde e spazi pubblici. Questo è il primo dei Piani che attuano l’Accordo di programma per la trasformazione degli ex scali ferroviari di Milano ad approdare in Giunta e interessa un’area di circa 63mila metri quadri tra le vie Breda, Rucellai, Gilardi, Sesto San Giovanni e Torcello nei Municipi 2 e 9 di proprietà del Fondo FIL 1 gestito da Near Sgr (già REDO SGR), soggetto attuatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Greco-Breda, ok al progetto: come verrà riqualificata l’area dell’ex scalo

Articoli correlati

Social housing, una piazza, aree verdi e la nuova stazione: a Milano nasce il quartiere Scalo Greco-BredaUn nuovo quartiere carbon neutral di social housing, con aree verdi e spazi pubblici.

Colleferro Scalo. Sabato 21 alle ore 11 al piano superiore dell’Auditorium Fabbrica della Musica verrà inaugurato lo “Sportello degli Animali”Cronache Cittadine COLLEFERRO SCALO – Sabato 21 Febbraio alle ore 11 al piano superiore dell’Auditorium “Fabbrica della Musica” verrà inaugurato lo...

Aggiornamenti e notizie su Greco Breda ok al progetto come verrà...

Discussioni sull' argomento Greco-Breda, ok al progetto: come verrà riqualificata l’area dell’ex scalo; Riqualificazione dello scalo Greco-Breda, approvato il progetto di housing sociale e verde pubblico.

Riqualificazione dello scalo Greco-Breda, approvato il progetto di housing sociale e verde pubblicoA realizzarlo sarà Redo SGR, l’obiettivo è quello di connettere i due quartieri oggi separati dalla ferrovia Co-housing sociale, residenze per studenti universitari e nuove aree verdi con percorsi ped ... milano.repubblica.it

Scali ferroviari, arriva il primo piano attuativo: è per l’area Greco-BredaA quasi nove anni dalla firma dell’accordo di programma per la riqualificazione dei sette ex scali ferroviari dismessi, arriva il primo piano attuativo e riguarda l’area di Greco. La giunta di Palazzo ... milano.repubblica.it

Riqualificazione dello scalo Greco-Breda, approvato il progetto di housing sociale e verde pubblico milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Presentazione del piano attuativo Scalo Greco-Breda Il Municipio 2 invita la cittadinanza a un incontro pubblico dedicato all’aggiornamento sul progetto di trasformazione urbana dell’area Scalo Greco-Breda. 17 marzo 2026 – ore 18:00 Parrocchia San facebook