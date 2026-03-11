Gratteri minaccia i giornalisti | querela in vista

Un avvocato noto per le sue posizioni ha annunciato una possibile querela contro alcuni giornalisti. La discussione si è scatenata durante la campagna referendaria, che si avvicina alle date delle urne del 22 e 23 marzo. La riforma della giustizia rimane al centro del dibattito pubblico, mentre le tensioni tra le parti coinvolte aumentano.

Un scontro acceso ha scosso la campagna referendaria in vista delle urne previste per il 22 e il 23 marzo, quando gli italiani dovranno esprimersi sulla riforma della giustizia. Al centro della tempesta c’è Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che ha annunciato di valutare azioni legali contro i media dopo una serie di scambi verbali accesi. La polemica è esplosa a seguito di un post pubblicato da Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, che ha riportato dichiarazioni del magistrato riguardanti le intenzioni di voto di alcuni giornalisti. La situazione si è rapidamente trasformata in un campo di battaglia politica dove le accuse di minacce alla libertà di stampa si mescolano con le difese dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

