Gratteri in fiamme | dopo il voto faremo i conti con

Dopo il voto, il procuratore di Napoli ha annunciato che si farà un bilancio delle situazioni attuali. La sua dichiarazione ha generato reazioni e discussioni pubbliche, portando all’attenzione questioni legate alla giustizia e alla libertà di stampa. La polemica coinvolge più figure e istituzioni, evidenziando le tensioni ancora presenti nel panorama politico e giudiziario.

Nel cuore di un 2026 segnato da tensioni istituzionali, una dichiarazione del procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha scatenato una polemica che tocca il sistema giudiziario e la libertà di stampa. Durante un’apparizione televisiva su La 7, il magistrato ha affrontato il caso del cantante Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, coinvolto in una campagna referendaria. La situazione si è complicata quando le parole del funzionario sono state interpretate come minacce verso i giornalisti de Il Foglio. Il nodo centrale della questione riguarda l’ambiguità tra battuta e minaccia reale. Gratteri ha sostenuto che il suo intervento fosse solo uno scherzo condiviso con il presentatore, ma la reazione successiva ha assunto toni molto più gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

