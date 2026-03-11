Quattro concorrenti del Grande Fratello Vip entreranno nella casa prima del previsto. La decisione riguarda i partecipanti che entreranno in anticipo rispetto alla data stabilita. La notizia è stata comunicata attraverso un articolo pubblicato su Novella 2000. Non sono stati forniti dettagli su quando esattamente avverrà l’ingresso anticipato o su chi siano i concorrenti coinvolti.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip inizia in anticipo: 4 concorrenti entreranno in casa già nelle prossime ore. Mancano pochi giorni alla partenza ufficiale del Grande Fratello Vip e il pubblico attende con ansia la messa in onda della prima puntata. La nuova edizione del celebre reality show verrà trasmessa su Canale 5 martedì 17 marzo e, come è ben noto a tutti, alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, che torna al timone del programma dopo alcuni anni di assenza. Ad affiancare la presentatrice, nel ruolo di opinioniste, due nomi d’eccezione: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Pochi giorni fa intanto i canali social del GF hanno annunciato il cast ufficiale, composto da 16 concorrenti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Grande Fratello Vip, 4 concorrenti entreranno in casa in anticipo

Articoli correlati

Grande Fratello Vip: 4 concorrenti entreranno già venerdìIl Grande Fratello Vip apre i battenti prima del previsto: venerdì 4 concorrenti entreranno in Casa e si potrà seguirli su Mediaset Infinity A...

Leggi anche: Grande Fratello Vip anticipa tutto: quattro concorrenti entrano già nella Casa

Approfondimenti e contenuti su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola Caruso; Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti ufficiali; Grande Fratello Vip, svelato il cast completo: da Francesca Manzini a Raimondo Todaro; Grande Fratello Vip 2026: da Alessandra Mussolini alle veterane Antonella Elia e Adriana Volpe, ecco il cast.

Grande Fratello, per la prima volta 4 concorrenti entrano in anticipo: ecco chi sonoAdriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi entreranno nella Casa dal 13 marzo ... tgcom24.mediaset.it

Il Grande Fratello Vip 2025 apre a una novità: nasce la Open House con l’ingresso anticipato di 4 vipIl Grande Fratello Vip 2025 apre a una novità: nasce la Open House con l'ingresso anticipato dei 4 concorrenti vip Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza ... fanpage.it

Per 4 concorrenti il #GFVip inizia venerdì 13 marzo! Ecco chi entrerà prima nella casa Ecco il comunicato di #Mediaset: "Per la prima volta “Grande Fratello Vip” debutta con un’inedita Open House. Venerdì 13 marzo apertura anticipata della Casa per 4 concor - facebook.com facebook

Per la prima volta #GFVIP inizia con un’inedita OPEN HOUSE Alcuni concorrenti varcano la soglia prima di tutti. Seguili in diretta da venerdì, ogni giorno, sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity x.com