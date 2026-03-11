Il Grande Fratello Vip ha annunciato che venerdì entreranno in Casa quattro concorrenti, dando così il via alla nuova stagione prima del previsto. L’ingresso sarà trasmesso e sarà possibile seguirlo in diretta su Mediaset Infinity. La decisione di anticipare l’inizio ha portato a un ingresso simultaneo di più partecipanti, creando attesa tra i fan del reality.

Il Grande Fratello Vip apre i battenti prima del previsto: venerdì 4 concorrenti entreranno in Casa e si potrà seguirli su Mediaset Infinity A sorpresa il Grande Fratello Vip apre i battenti prima del previsto: 4 concorrenti sono pronti già per entrare prima dell’inizio della trasmissione. Martedì 17 marzo inizierà ufficialmente il Grande Fratello Vip ma già venerdì 13 quattro concorrenti sono pronti ad entrare nella Casa. A dare la notizia il profilo ufficiale del reality. Adriana Volpe, Ibiza Altea, Raul Dumitras e Renato Biancardi sono i vip che entreranno prima del previsto e apriranno al pubblico ufficialmente la porta rossa. I concorrenti quindi si metteranno alla prova all’interno del reality prima dell’inizio e poi il 17 entreranno tutti gli altri con cui dovranno confrontarsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grande Fratello Vip: 4 concorrenti entreranno già venerdì

