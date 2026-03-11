Grande attesa al JustMe per un annuncio straordinario

Al JustMe si respira un’aria di fermento in vista di un annuncio importante. Sono attese novità che riguardano una collaborazione internazionale, destinata a portare nuovi talenti italiani su palcoscenici di rilievo. La situazione ha catturato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, pronti a scoprire i dettagli di questa iniziativa che potrebbe segnare un passo significativo per il settore.

Una prestigiosa collaborazione internazionale promette di lanciare i nuovi talenti del nostro Paese verso palcoscenici leggendari Il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere un annuncio che rivoluzionerà la Musica Italiana emergente. Martedì Marzo, l'esclusiva cornice del JustMe Milano ospiterà la presentazione ufficiale della collaborazione tra Videofestival Live e NYCanta. Questa partnership crea un collegamento diretto tra il nostro Paese e New York, offrendo ai talenti nostrani una vetrina di respiro globale. L'unione delle forze tra queste due realtà celebra tre decenni di successi per il Videofestival Live, che ora si lega al prestigioso festival della Musica Italiana di New York, supportato da prestigiosi media partner come Radio Rai 2 e Rai Play.