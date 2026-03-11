Gran camposanto ci sono fontanelle a secco

All’interno del Gran Camposanto di via Catania, alcune fontanelle risultano prive di acqua, segnalano gli utenti che frequentano il cimitero. La mancanza di approvvigionamento idrico si nota in diverse fontane presenti nell’area. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora fornita sulle cause di questa situazione. La situazione è stata portata all’attenzione della redazione senza ulteriori dettagli.

In alcune fontane all'interno del Gran Camposanto di via Catania manca l'acqua. E' quanto segnalato alla nostra redazione dagli utenti del cimitero. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

