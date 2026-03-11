GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato e le graduatorie apriranno lunedì 23 febbraio. Per aiutare chi si sta preparando, viene offerta una guida ebook e una consulenza di gruppo. Sono disponibili solo cinque posti per questa assistenza, pensata per supportare i candidati nel processo di iscrizione e preparazione. La proposta mira a facilitare la partecipazione a questa procedura.

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato. In vista dell'apertura delle graduatorie che avverrà lunedì 23 febbraio, ti mettiamo a disposizione uno spazio consulenza personalizzato. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.