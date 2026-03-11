Il governo non è riuscito a trovare soluzioni concrete per il problema dei prezzi dei carburanti durante il Consiglio dei ministri. Le voci indicano che non sono stati approvati provvedimenti specifici in materia, evidenziando una difficoltà nel mettere in atto strategie efficaci. La mancanza di misure ufficiali si è manifestata senza annunci o decisioni formali durante la riunione.

Che il governo non avesse idee e risorse contro il caro-carburanti si era già capito dal giorno prima quando si rincorrevano le voci che in Consiglio dei ministri oggi non sarebbe arrivato alcun provvedimento contro il caro-carburanti. E così è stato. Eppure l’emergenza energetica continua a rimanere grave e il pressing dei consumatori e delle categorie interessate diventa ogni giorno più forte. E del resto è comprensibile. Non si ferma l’aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa: se infatti il petrolio ha chiuso in brusco calo (il Brent ieri mattina quotato sotto i 90 dollari) dopo le parole del presidente Usa Trump sulla “guerra quasi finita”, sulle quotazioni dei prodotti raffinati sono proseguiti i rincari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Governo a corto di idee e di risorse. Nulla di fatto sul caro-carburanti

