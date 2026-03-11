Gossip su Alessia Marcuzzi e il nuovo amore chi è l’imprenditore italobrasiliano Tiago Schietti

Alessia Marcuzzi è stata vista recentemente in pubblico insieme a un nuovo compagno, l’imprenditore italobrasiliano Tiago Schietti. La conduttrice ha incontrato Schietti all’inizio dell’anno durante una vacanza in Brasile, dove era in compagnia di un’amica. La loro relazione è stata confermata dopo le prime uscite pubbliche, senza ulteriori dettagli sui loro rapporti.

A lessia Marcuzzi è tornata a mostrarsi in pubblico con un nuovo fidanzato e si tratta dell’imprenditore italobrasiliano Tiago Schietti, che Alessia avrebbe conosciuto all’inizio dell’anno durante una vacanza in Brasile con l’amica Michela Quattrociocche. Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti sono stati paparazzati insieme a Venezia, durante un weekend romantico, dai fotografi del settimanale Chi. Le immagini parlano di un feeling evidente e di grande complicità: si baciano e passeggiano mano nella mano tra la gente senza nascondersi. La coppia ha girato per le calle veneziane come due normali turisti e poi ha pranzato in un noto locale vista laguna, come documentano le foto esclusive. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

