Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Viscosa, ricami e gioielli: la tecnica dietro l’effetto ‘Octopus’. L’analisi della gonna David Koma ‘Octopus Circle Embroidery’ rivela una sintesi complessa tra la fluidità del tessuto e la rigidità decorativa. Il cuore tecnico di questo capo risiede nella scelta del materiale: un misto viscosa che garantisce quella morbidezza necessaria per adattarsi alle curve del corpo femminile senza perdere struttura. La viscosa è nota nel settore della moda serale per la sua capacità di drappeggiare elegantemente, offrendo un movimento fluido che contrasta perfettamente con la staticità delle applicazioni decorative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gonna David Koma ‘Octopus’: tra artigianato e stile notturno

Articoli correlati

Geometrie di stile: storia della gonna a tubino tra rigore sartoriale e femminilitàIl passo si accorcia, la postura si addrizza quasi per istinto e l’andatura acquisisce cadenza ritmica, quasi ipnotica.

Tra lustrini e stile: come abbinare la gonna in paillettes con outfit equilibrati, perfetti per brillare con classeGlamour per natura ma sorprendentemente versatile, la gonna in paillettes merita abbinamenti studiati.