Goldrake torna | il mitico GX-04S a 200€

Il robot Goldrake, conosciuto in Giappone come UFO Robo Grendizer, torna in commercio con una ristampa ufficiale del set GX-04S della linea Soul of Chogokin. Il nuovo prodotto viene venduto a circa 200 euro e ha fatto il suo ritorno tra le proposte per collezionisti. La riedizione ha suscitato l'interesse di appassionati e fan del robot.

Il mitico robot Goldrake, noto in Giappone come UFO Robo Grendizer, torna a dominare le vetrine dei collezionisti con la ristampa ufficiale del set GX-04S della linea Soul of Chogokin. Bandai e Tamashii Nations hanno riaperto i preordini per questo pezzo da scaffale che era diventato un vero oggetto di culto sul mercato secondario. La produzione originale risalente al 2002 aveva fissato uno standard di qualità meccanica che oggi viene riproposto intatto. Il nuovo lancio prevede una disponibilità italiana gestita dal distributore ufficiale, con una data di arrivo nei negozi nazionali prevista per la fine dell'anno corrente. Il prezzo suggerito si attesta intorno ai duecento euro, cifra che rappresenta un'opportunità cercava il modello a prezzi esorbitanti sul mercato delle aste.