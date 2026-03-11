La Casa Bianca ha dichiarato che gli Stati Uniti proseguiranno le operazioni militari contro gli ayatollah fino a quando non saranno conseguiti tutti gli obiettivi prefissati. La posizione è stata comunicata in merito alla strategia di intervento, senza specificare tempi o modalità, ma evidenziando che l’azione continuerà fino alla completa realizzazione degli scopi militari.

Donald Trump ha confermato la volontà di tentare una soluzione venezuelana a Teheran. Ieri, ha infatti ribadito di «non essere contento» della nomina di Mojtaba Khamenei a Guida suprema dell’Iran. «Non credo che possa vivere in pace», ha detto. Tuttavia, il presidente non ha escluso negoziati con il regime khomeinista. «È possibile, dipende dalle condizioni», ha affermato. Del resto, durante una conferenza stampa lunedì sera, aveva esplicitamente aperto alla possibilità che, in futuro, l’Iran possa essere guidato da qualcuno di «interno». «In Venezuela, abbiamo una donna, Delcy, che è stata presidente del Paese, molto rispettata. Sta facendo un ottimo lavoro. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli Usa: «Guerra fino alla resa del nemico»

