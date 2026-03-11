Il Prato si prepara ad affrontare il Siena in una partita importante, con diversi ex in campo tra i lanieri oltre a Dal Canto. La squadra aspetta di sapere se verranno restituiti i due punti di penalizzazione, che potrebbero influenzare la possibilità di un ripescaggio. La formazione pratesi entra in campo con alcune certezze e un certo entusiasmo, mentre aspetta aggiornamenti ufficiali sulla questione dei punti.

In attesa di capire se saranno restituiti i due punti di penalizzazione (dovuti a inadempienze della vecchia proprietà) forse più importanti per un eventuale richiesta di ripescaggio che per la classifica, il Prato attende il Siena con alcune certezze e molto entusiasmo. Mister Dal Canto, ex di giornata, ha plasmato i suoi con il 3-5-2 (sistema che anche nella sua breve esperienza alla Robur aveva talvolta utilizzato) sfruttando le qualità degli attaccanti Rossetti e Gioè. Quest’ultimo però a Cannara si è infortunato e domenica non ci sarà: al suo posto Mencagli, rivitalizzato dalla cura Dal Canto dopo essere stato ai margini della precedente gestione tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli avversari. Tanti ex in campo tra i lanieri oltre a Dal Canto

