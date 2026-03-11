Giustizia tutto quello che Nordio e il governo non hanno fatto in oltre tre anni

Negli ultimi tre anni, il governo e il ministro della Giustizia non hanno adottato nuove misure significative. La riforma della Giustizia continua a essere al centro dell’attenzione, ma non sono stati chiariti gli obiettivi specifici di questa proposta. La questione rimane aperta e nessuna soluzione definitiva è stata ancora presentata.

Qual è il vero obiettivo della riforma della Giustizia? Alla fine della fiera, una risposta univoca e semplice non è ancora stata data. Si parla di eliminazione delle correnti, di sorteggi, di meritocrazia, di moltiplicazione dei Csm. Ma in soldoni, per il semplice cittadino cosa cambia? Certo, viene modificata la Costituzione, e non è cosa di poco conto. Però da qui a definirla una riforma voluta dal popolo ce ne passa. A spiegare le intenzioni del governo ci ha provato anche Giorgia Meloni con un lungo video sui social, anche se immaginiamo avrebbe preferito delegare la campagna ai suoi. La premier ha promesso una giustizia più moderna, più libera, più vicina all'Europa.