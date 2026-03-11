Nel 2023, l’Italia ha un clearance rate di 1,10 per le cause civili e commerciali, secondo il Justice Scoreboard 2025 della Commissione Europea. Questo indicatore misura quante cause vengono risolte rispetto a quelle che entrano nei tribunali. La cifra rappresenta il miglior rapporto tra cause risolte e cause in entrata tra i paesi europei. Il dato non viene spesso menzionato nella campagna del sì.

Il dato che manca sempre nella campagna del Sì è 1,10. È il clearance rate italiano per le cause civili e commerciali nel 2023, calcolato dal Justice Scoreboard 2025 della Commissione Europea: il rapporto tra cause risolte e cause in entrata. Quando supera 1, il sistema smaltisce più di quanto riceve. L’Italia registra il valore più alto tra tutti i ventisette paesi dell’Unione con dati disponibili. Per le cause amministrative sale a 1,21, secondo solo alla Grecia. Eppure la narrazione di chi vuole riformare la magistratura descrive un sistema al collasso, intasato, incapace di funzionare. I numeri raccontano un’altra storia. La Giustizia tra efficienza e propaganda. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Giustizia, in Italia il miglior rapporto tra cause risolte e in entrata: ecco i numeri che il fronte del Sì non cita

