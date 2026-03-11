Giustizia al bivio | confronto sulla riforma

L’Associazione Logos ha organizzato un confronto pubblico sulla riforma della giustizia, coinvolgendo diversi esperti e rappresentanti istituzionali. L’incontro si è concentrato sulle proposte attuali e sui cambiamenti previsti per il sistema giudiziario italiano. La discussione si è svolta in un’aula gremita di pubblico, con interventi che hanno evidenziato punti di vista differenti sul tema.

L'Associazione Logos, guidata dall'avvocato Gianni Cerisano, promuove un nuovo momento di approfondimento dedicato al tema della riforma della giustizia, un argomento che nelle ultime settimane sta animando il dibattito pubblico e che coinvolge direttamente cittadini, professionisti e operatori dell'informazione. L'incontro, dal titolo ". Le ragioni del SÌ e le ragioni del NO", si terrà giovedì 12 marzo alle ore 19:30 presso Spazio Meeting, in via Bari 40, a Foggia. L'iniziativa nasce con l'intento di offrire un'occasione di confronto aperto e pluralistico, in cui voci autorevoli del mondo giuridico possano illustrare in modo chiaro e comprensibile i diversi orientamenti sulla riforma.

