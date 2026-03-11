Giusi Bartolozzi | il giallo dell’autorizzazione mancante

Giusi Bartolozzi è al centro di un caso riguardante un’autorizzazione mancante per interventi pubblici. La situazione ha sollevato interrogativi sul rispetto delle procedure previste e ha acceso un dibattito tra esperti e istituzioni. La vicenda si concentra sulla richiesta di autorizzazione preventiva e sulle implicazioni legali e amministrative di questa mancanza. La questione rimane aperta e sotto analisi.

La questione dell’autorizzazione preventiva per gli interventi pubblici dei collaboratori politici si è trasformato in un enigma giuridico e amministrativo, con Giusi Bartolozzi al centro di un dibattito che tocca il cuore del rapporto tra potere politico e comunicazione istituzionale. La vicenda riguarda specificamente la capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, che ha rilasciato dichiarazioni sulla magistratura alla televisione siciliana Telecolor, sollevando dubbi sulla regolarità della procedura seguita. Il nodo centrale risiede nella necessità di un via libera formale prima di parlare ai media, una regola che sembra applicarsi anche ai massimi collaboratori del Ministro Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giusi Bartolozzi: il giallo dell’autorizzazione mancante Articoli correlati Giusi Bartolozzi, nessuna scusa: “Il plotone d’esecuzione? Ecco cosa intendevo davvero”. È buferaGiusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, non si scusa per aver definito la magistratura un “plotone di... Da deputata a "zarina": chi è Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del ministro NordioUna lunga carriera nella magistratura e una legislatura passata alla Camera: ecco il profilo della "vice" del guardasigilli finita al centro di molte... Contenuti utili per approfondire Giusi Bartolozzi Discussioni sull' argomento Referendum, anche il capo di gabinetto deve farsi autorizzare per interventi pubblici: il caso Bartolozzi diventa un giallo; Anche il capo di gabinetto deve farsi autorizzare per interventi pubblici: il caso Bartolozzi diventa un giallo. Chi è Giusi Bartolozzi e cosa ha detto la capa gabinetto del ministro Nordio sul Referendum sulla GiustiziaContinuano a fare discutere le parole di Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro della Giustizia, ex deputata di Forza Italia indagata per il ... fanpage.it Anche il capo di gabinetto deve farsi autorizzare per interventi pubblici: il caso Bartolozzi diventa un gialloUn capo di gabinetto deve essere espressamente autorizzato prima di rilasciare interviste? È un tema che torna sotto i riflettori, dopo le parole sulla magistratura della capo di gabinetto di Carlo No ... adnkronos.com Le parole inqualificabili della capo di gabinetto di Nordio Giusi Bartolozzi, “Votate Sì, ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni d’esecuzione”, non sono né un errore né un incidente di percorso, ma il pensiero esatto, preciso, chirurgico della destr facebook #tagada Flavio Tosi critica la capo gabinetto del Ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, per le sue dichiarazioni contro la magistratura: "Danneggia il SI" x.com