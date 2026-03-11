Giuli | Lo Stato italiano ha acquistato Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio – Il video

Oggi il Ministero della Cultura ha annunciato di aver acquistato il dipinto di Caravaggio intitolato

(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2026 È stato firmato oggi presso il Ministero della Cultura, alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli; del Direttore Generale Musei, Massimo Osanna; del Direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, Thomas Clement Salomon e del notaio Luca Amato, l’atto di acquisto del Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio che, al termine delle procedure amministrative previste, entrerà a far parte del patrimonio dello Stato e sarà assegnato alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, entrando stabilmente nelle collezioni di Palazzo Barberini. "Dopo oltre un anno di trattative annunciamo oggi l’acquisto, da parte del Ministero della Cultura, di uno straordinario capolavoro di Caravaggio, il ‘Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini’. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Caravaggio, lo Stato acquista il "Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini": quanto ha spesoUn acquisto di enorme valore e prestigio dopo una lunga trattativa: da oggi fa parte del patrimonio dello Stato italiano il celebre “Ritratto di...

"Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini" di Caravaggio acquistato dall'Italia per 30 mln. Immagini – Il video(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2026 Lo Stato italiano ha formalizzato l'acquisizione di un raro ritratto di Caravaggio per la somma di 30 milioni di...

Giuli: Lo Stato italiano ha acquistato Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio

Tutto quello che riguarda Giuli Lo Stato italiano ha acquistato...

Temi più discussi: Cultura, Giuli: Lo Stato italiano ha acquistato ‘Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini’ di Caravaggio; Opera di Caravaggio acquistato dall'Italia per 30 milioni di euro; Lo Stato italiano ha acquisito ‘Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini’ di Caravaggio; L'Italia compra Il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio per la cifra record di 30 milioni.

Giuli: Lo Stato italiano ha acquistato Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2026 È stato firmato oggi presso il Ministero della Cultura, alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli; del Direttore Generale Musei, Massimo Osanna; de ... la7.it

Lo Stato Italiano acquista Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio per 30 milioni di euroIl Ministero della Cultura ha annunciato l’acquisto del Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini attribuito a Caravaggio. L’opera è stata acquistata per circa 30 milioni di euro e sarà esposta a Palazzo ... rtl.it

Il Ministero della Cultura ha annunciato l’acquisto del Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini attribuito a Caravaggio. L’opera è stata acquistata per circa 30 milioni di euro e sarà esposta a Palazzo Barberini a Roma - facebook.com facebook

È stato firmato al @MiC_Italia l'atto di acquisto, da una collezione privata, di un celebre dipinto di #Caravaggio: il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini Paola D'Angelo #GR1 x.com