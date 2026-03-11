Le guerre in corso e le crisi economiche globali stanno avendo un impatto diretto sulle giovani generazioni, che si trovano ad affrontare un’onda di stress e incertezza crescente. La loro quotidianità è segnata da tensioni e preoccupazioni legate a un futuro sempre più incerto. Questa situazione si riflette in un aumento di sentimenti di ansia e disagio tra i più giovani.

Le guerre in corso e le crisi economiche globali stanno generando un’onda d’urto psicologica che colpisce in modo particolare le nuove generazioni, trasformando l’incertezza geopolitica in ansia diffusa. L’Accademia italiana di biofilia indica che il contatto con la natura rappresenta oggi uno strumento scientifico per recuperare stabilità emotiva e resilienza mentale. I dati evidenziano che oltre l’84% dei giovani tra i 16 e i 25 anni vive preoccupazione per il cambiamento climatico, un fattore che incide negativamente sulla qualità della vita quotidiana. Il peso invisibile della crisi globale sui giovani. I fronti di conflitto attivi dall’Ucraina all’Iran hanno innescato una catena di instabilità economica che si riflette direttamente sullo stato psicologico delle persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giovani e crisi: la biofilia come rimedio scientifico

Articoli correlati

Guerre e crisi economiche fonte di ansia e stress? “La natura restituisce stabilità”. Cos’è la biofilia e cosa promuove(Adnkronos) – I fronti di guerra, dall'Ucraina all'Iran, con la conseguente instabilità economica e geopolitica, stanno contribuendo a un aumento...

Maturità, al Classico esultano per latino ma sono in crisi per matematica all’orale, Scientifico in festa: le reazioni virali degli studenti su TikTok – I videoReazioni disperate, gruppi WhatsApp in tilt e TikTok pieno di reazioni in diretta girate tra i banchi.

Una selezione di notizie su Giovani e crisi la biofilia come...

Temi più discussi: Giovani, il 34% è moderato in transizione: In equilibrio fragile, hanno bisogno di supporto per non andare in crisi; Giovani e ansia: solo il 17% si sente bene, gli altri sono sull’orlo del crollo; Incertezza e crisi per i corsi di italiano in Svizzera - Nos Alpes; Adolescenti, il 25 aprile c’è Iconic. È per voi.

Disagio giovanile, la ricetta anti-crisi per sconfiggerloROMA - «Sfiduciati, fragili e sotto pressione». Il 24% dei ragazzi italiani si sente così. Giovani incapaci di agire, confusi, in un mondo considerato spaventoso, nemico, ... ilgazzettino.it

La ricetta anti-crisi per sconfiggere il disagio giovanile«Sfiduciati, fragili e sotto pressione». Il 24% dei ragazzi italiani si sente così. Giovani incapaci di agire, confusi, in un mondo considerato spaventoso, nemico, dove ... ilmattino.it

All’Università dell’Insubria presentati master e premi per giovani medici su innovazione e intelligenza artificiale. - facebook.com facebook

Referendum, Landini auspica che "tanti giovani votino no". "Proprio per affermare il valore della Costituzione e della democrazia" #ANSA x.com