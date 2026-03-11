Giornate FAI di Primavera 2026 | i luoghi da visitare a Roma

Il 21 e 22 marzo 2026 si terranno le Giornate FAI di Primavera a Roma, un evento promosso dal Fondo Ambiente Italiano. Durante questi giorni, sarà possibile visitare vari luoghi storici e culturali della città, aperti al pubblico grazie all’iniziativa. L’evento si ripete ogni anno, offrendo l’opportunità di scoprire alcuni dei principali patrimoni artistici e architettonici della capitale italiana.

Il 21 e 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il grande appuntamento dedicato alla scoperta del patrimonio culturale italiano promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano. Per un intero weekend centinaia di luoghi solitamente chiusi al pubblico apriranno eccezionalmente le porte grazie all’impegno dei volontari FAI. A Roma sarà possibile visitare palazzi storici, sedi istituzionali, ville rinascimentali e accademie internazionali. Ecco alcuni dei siti più interessanti. Reale Accademia di Spagna. Reale Accademia di Spagna Tra le aperture più suggestive di questa edizione c’è la Reale Accademia di Spagna, ospitata nell’ex convento di San Pietro in Montorio, sul colle del Gianicolo, da cui si gode una delle viste più spettacolari sulla città. 🔗 Leggi su Funweek.it

Dove andare nelle Marche per le Giornate Fai Primavera 2026: 3 luoghi da non perdereTornano anche quest'anno le Giornate Fai di Primavera, l'appuntamento più atteso dedicato alla scoperta del patrimonio culturale e...

