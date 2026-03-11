Giornate di raccolta del farmaco a Catania donate 5mila confezioni di medicinali

A Catania si sono svolte le Giornate di raccolta del farmaco, organizzate dalla Fondazione Banco Farmaceutico e dalla Compagnia delle opere. Durante l’evento sono state donate circa 5.000 confezioni di medicinali, mostrando una forte partecipazione dei cittadini. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno contribuito alla raccolta di farmaci da distribuire a chi ne ha bisogno.

Cresce la solidarietà e cresce la risposta dei cittadini. La 26ª edizione delle Giornate di raccolta del farmaco, promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico e dalla Compagnia delle opere ha registrato un risultato straordinario. A Catania e provincia l'adesione è cresciuta in modo.