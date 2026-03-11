Giornata nazionale dei disturbi alimentari | un ambulatorio dedicato e un convegno alla Stella Maris

Oggi si celebra la giornata nazionale dei disturbi alimentari e alla Stella Maris è stato aperto un nuovo ambulatorio nel Servizio 'Cerco Asilo', specificamente rivolto ai bambini in età prescolare che affrontano queste problematiche. In questa occasione, si tiene anche un convegno dedicato alla sensibilizzazione e alla condivisione di informazioni sulle diverse fasce di età coinvolte.

Non solo adolescenti: i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione possono riguardare anche i piccolissimi in età prescolare e la Stella Maris ha attivato un ambulatorio all’interno del Servizio 'Cerco Asilo', dedicato proprio a queste difficoltà. Sabato 14 marzo, in occasione della Giornata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

"Fili invisibili": un incontro sui disturbi alimentari per la Giornata nazionale del fiocchetto lilla

