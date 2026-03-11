Tra i leader europei, si distingue per la sua capacità di mantenere un buon rapporto con il presidente degli Stati Uniti. La premier italiana è tra coloro che stanno gestendo in modo più efficace le relazioni con Washington, secondo alcune analisi recenti. La sua strategia politica sembra essere quella di mantenere un contatto costante con gli interlocutori statunitensi.

Tra i leader europei, Giorgia Meloni è tra coloro che stanno gestendo in modo più efficace il rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È l’opinione di Alina Polyakova, presidente e Ceo del Center for European Policy Analysis (Cepa). Efficaci Meloni, Stubb e Merz. Parlando con l’agenzia di stampa italiana ‘ Adnkronos ‘ a margine della conferenza ”Eu-Us Tech Agenda 2030” di Formiche, Polyakova ha sottolineato come alcuni leader europei stiano emergendo come interlocutori più credibili per Washington. «Alcuni leader stanno emergendo come interlocutori particolarmente efficaci per Donald Trump. Sicuramente Giorgia Meloni. Anche il presidente finlandese Alexander Stubb ha un rapporto molto diretto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Giorgia Meloni tra i leader 'più efficaci' a fare sintesi tra Europa e Usa

