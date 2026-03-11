Giorgia Meloni in Parlamento i timori per le armi nucleari e i missili dall' Iran | Potrebbero colpirci

Giorgia Meloni si è rivolta ai membri del Parlamento per discutere della situazione in Iran, mettendo in guardia sui rischi legati alle armi nucleari e ai missili provenienti dall’Iran. Ha sottolineato che l’Italia deve essere pronta a fronteggiare eventuali minacce di attacco e ha evidenziato la preoccupazione per le conseguenze di questa escalation militare. La premier ha anche parlato delle responsabilità del Paese in questa delicata fase.

Giorgia Meloni, in Senato, ha relazionato il Parlamento sulla posizione dell’Italia rispetto alla guerra in Iran scatenata dall’attacco combinato di Usa e Israele, avvenuto “fuori dal diritto internazionale”. La premier, che ha sottolineato come il nostro Paese non voglia entrare nel conflitto, ha aggiunto che il suo Governo “non è complice di decisione altrui”, così come non è “colpevole di conseguenze economiche”, ossia dei rincari, su tutti quelli energetici. La leader di FdI ha anche spiegato, però, che”non possiamo permetterci un regime degli ayatollah in possesso dell’arma nucleare, unita a una capacità missilistica che potrebbe presto essere in grado di colpire direttamente l’Italia e l’Europa ancora di più”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

