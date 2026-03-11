Giorgia Meloni in Parlamento i timori per le armi nucleari e i missili dall' Iran | Potrebbero colpirci

Giorgia Meloni si è rivolta ai membri del Parlamento per discutere della situazione in Iran, mettendo in guardia sui rischi legati alle armi nucleari e ai missili provenienti dall’Iran. Ha sottolineato che l’Italia deve essere pronta a fronteggiare eventuali minacce di attacco e ha evidenziato la preoccupazione per le conseguenze di questa escalation militare. La premier ha anche parlato delle responsabilità del Paese in questa delicata fase.

Giorgia Meloni, in Senato, ha relazionato il Parlamento sulla posizione dell'Italia rispetto alla guerra in Iran scatenata dall'attacco combinato di Usa e Israele, avvenuto "fuori dal diritto internazionale". La premier, che ha sottolineato come il nostro Paese non voglia entrare nel conflitto, ha aggiunto che il suo Governo "non è complice di decisione altrui", così come non è "colpevole di conseguenze economiche", ossia dei rincari, su tutti quelli energetici. La leader di FdI ha anche spiegato, però, che"non possiamo permetterci un regime degli ayatollah in possesso dell'arma nucleare, unita a una capacità missilistica che potrebbe presto essere in grado di colpire direttamente l'Italia e l'Europa ancora di più".

Guerra in Iran voluta da Usa e Israele, le paure di Meloni su armi nucleari e missili: "Potrebbero colpirci"

Trump: "L'Iran non avrà armi nucleari né missili"

Guerra in Iran e crisi in Medio Oriente: oggi Giorgia Meloni in Parlamento, gli orari ufficiali

Crisi Iran, Meloni: Nessuna richiesta per uso basi americane in Italia. In caso decide il Parlamento

La premier Giorgia Meloni alla Camera per riferire sulla guerra in Iran prima del Consiglio europeo si sofferma sul già contestato possibile uso di basi militari Usa nel nostro territorio: "Ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta in questo senso. Ma ribadisco che

L'Italia è in campo per una de-escalation nella crisi in Medio Oriente e per il ritorno della diplomazia. È questo, in buona sostanza, il messaggio che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si prepara a mettere al centro delle comunicazioni di oggi davanti a