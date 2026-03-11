Giorgia Meloni ha toccato per la prima volta in Parlamento il tema della guerra in Medio Oriente, anche se il suo intervento è stato breve e inserito tra molte altre questioni. La premier ha dedicato pochi minuti alla questione, senza approfondimenti o dichiarazioni dettagliate. La discussione sulla situazione nella regione non ha avuto uno spazio ampio nelle sue parole ufficiali.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito per la prima volta in parlamento sulla guerra in Medio Oriente, ma senza affrontare molte questioni – una su tutte il ruolo degli Stati Uniti e di Donald Trump – e mantenendo un atteggiamento piuttosto cauto ed elusivo, anche se dopo 12 giorni le conseguenze della guerra si stanno manifestando su molti piani. Meloni ne ha parlato mercoledì mattina durante una seduta del Senato, che era stata originariamente programmata per il 18 marzo e che avrebbe dovuto contenere solo alcune comunicazioni relative al Consiglio Europeo del 19 e 20 marzo. Nelle scorse settimane le opposizioni l’avevano... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Giorgia Meloni continua un po’ a girarci intorno, sulla guerra in Medio Oriente

Guerra in Medio Oriente. Giorgia Meloni annuncia attivazione misure per contenere i prezzi del carburanteIl Governo italiano punta a ridurre il peso dei costi del carburante su famiglie e imprese.

L'arrivo di Giorgia Meloni al Senato per le comunicazioni sulla crisi in Medio Oriente(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 L'arrivo della premier Giorgia Meloni al Senato, per le comunicazioni sulla crisi in Medio Oriente nonché in...

Iran, Meloni: «Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci»

Referendum Giustizia, Meloni posta un video: Serve chiarezza, ecco perché votare sìLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia, Meloni posta un video: 'Serve chiarezza, ecco perché votare sì' ... tg24.sky.it

Conte contrario al tavolo proposto da Meloni: No a inutili passerelleÈ il giorno delle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del consiglio europeo del 19 e 20 marzo e sulla crisi in Medio Oriente. Prima al Senato e poi, alle 16, alla Ca ... repubblica.it

Sulle basi americane in Italia Giorgia Meloni, finalmente in Senato, dice che “l’accordo non viene messo in discussione e che non vengono messe in discussione tutte le attività che non rientrano nell’accordo”. Eh no, troppo semplice e comodo così. L’ACCOR - facebook.com facebook

La premier Giorgia Meloni alla Camera per riferire sulla guerra in Iran prima del Consiglio europeo si sofferma sul già contestato possibile uso di basi militari Usa nel nostro territorio: "Ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta in questo senso. Ma ribadisco che x.com