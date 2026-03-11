Giorgia Costantino è stata licenziata da Globo l' Ugl | Provvedimento sproporzionato faremo ricorso

Giorgia Costantino, segretaria dell’Ugl a Parma, è stata licenziata dal negozio Globo di via Mantova. La donna era stata sospesa dal lavoro il 18 febbraio a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall’azienda. L’Ugl ha definito il provvedimento sproporzionato e ha annunciato che farà ricorso.

Giorgia Costantino, segretaria di Ugl Parma, è stata licenziata dal negozio Globo di via Mantova. La lavoratrice era stata sospesa dal lavoro dal 18 febbraio, a seguito di un provvedimento disciplinare dell’azienda. Mercoledì 4 marzo, in occasione dell'audizione in azienda, si erano svolti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Mobilitazione nazionale per la sindacalista Giorgia Costantino, segretaria Ugl sospesa da GloboUgl Terziario proclama per mercoledì 4 marzo una “giornata nazionale di mobilitazione in solidarietà a Giorgia Costantino”, segretaria Ugl Parma e... Giorgia Costantino sospesa dal lavoro: la protesta arriva nei negozi salernitani di GloboL’Ugl Terziario proclama per mercoledì 4 marzo, una giornata nazionale di mobilitazione in solidarietà a Giorgia Costantino, segretario dell’Ugl di... Contenuti e approfondimenti su Giorgia Costantino Temi più discussi: Presidio davanti a Globo per Giorgia Costantino: Abbiamo chiesto all'azienda di revocare la sospensione entro 48 ore; Giorgia Costantino sospesa dal lavoro: la protesta arriva nei negozi salernitani di Globo; Sit in a Vasto per Giorgia Costantino sospesa da Globo; Giorgia Costantino non si tocca: anche davanti al Globo di Ravenna il sit-in per la sindacalista di Ugl Terziario. Sabato sarà presente al convegno sulla madre lavoratrice nella Sala Saverino Ragazzini. Giorgia Costantino non si tocca: anche davanti al Globo di Ravenna il sit-in per la sindacalista di Ugl Terziario. Sabato sarà presente al convegno sulla madre ...Oggi anche a Ravenna si è svolta la Giornata nazionale di mobilitazione in solidarietà a Giorgia Costantino, la segretaria Ugl Parma e dipendente ... corriereromagna.it Sit-in a Globo. Solidarietà alla sindacalistaAnche nel punto vendita Globo di Abbiategrasso è andata in scena la protesta sindacale organizzata da Ugl Terziario ... msn.com UGL Terziario in mobilitazione a Frosinone: solidarietà a Giorgia Costantino contro la sospensione per attività sindacale - facebook.com facebook UGL Terziario in mobilitazione nazionale per Giorgia Costantino: sit-in davanti ai punti vendita Globo x.com