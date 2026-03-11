Giorgia Cardinaletti | Per condurre Sanremo non ho ricevuto compenso In futuro mi vedo moglie e mamma

Giorgia Cardinaletti, volto del Tg1, ha partecipato come co-conduttrice al Festival di Sanremo senza ricevere alcun compenso. In un'intervista a Il Messaggero, ha detto che in futuro si vede come moglie e mamma, senza menzionare ulteriori dettagli sul suo ruolo o altri impegni. La giornalista ha confermato la sua partecipazione all'evento, sottolineando che non ha percepito un compenso per questa esperienza.

Volto del Tg1, la giornalista Giorgia Cardinaletti si è fatta apprezzare anche come co-conduttrice del Festival di Sanremo per il quale, precisa in un’intervista a Il Messaggero, non ha ricevuto alcun compenso. “Non ho ricevuto compenso. Non abbiamo mai parlato di soldi e quindi lo considero come un plus professionale. D’altra parte ero lì come inviata del Tg1, solo che sabato sono finita sul palco dell’Ariston”. E sull’annuncio della sua co-conduzione, arrivata proprio in diretta durante il tg, la giornalista chiarisce: “Tutto vero, giuro. L’ha vista la mia faccia? Per un po’ sono rimasta senza parole. Ho anche pensato che fosse uno scherzo. Non me l’aspettavo proprio. 🔗 Leggi su Tpi.it

