Giocare con la storia? Storia e giochi da tavolo alla Domus Mazziniana
Giovedì 12 marzo alle 15.10 presso la Domus Mazziniana si terrà il primo incontro del ciclo
Giocare con la Storia?Storia e Giochi da tavolo alla Domus MazzinianaGiovedì 12 marzo alle ore 15.10 si svolgerà presso la Domus Mazziniana (Via Massimo d’Azeglio 14) il primo incontro del ciclo Giocare con la storia? organizzato dalla stessa Domus Mazziniana in collaborazione con l’Associazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Articoli correlati
'Lungo Ottocento': quarto appuntamento alla Domus MazzinianaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...
Tutto quello che riguarda Domus Mazziniana
Argomenti discussi: Giocare con la storia? Storia e giochi da tavolo alla Domus Mazziniana.
Il plebiscito del 1860: nuovo seminario alla Domus MazzinianaNuovo seminario di discussione alla Domus Mazziniana, venerdì 6 marzo 2026 alle ore 17:30, a partire dal volume Il plebiscito del 1860. Unificazione, ... gonews.it
Oltre 3mila vistatori alla Domus Mazziniana, l'assessora Manetti: scrigno preziosoLa visita dell'assessora regionale Cristina Manetti alla Domus di Pisa insieme al direttore Pietro Finelli. La Domus Mazziniana con oltre il 40% di visitatori del solo museo provenienti dall’estero, ... msn.com